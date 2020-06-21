Ticaret sicili belgelerinde yeni dönem - Son Dakika

Ticaret sicili belgelerinde yeni dönem

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, ticaret sicili belgelerinin artık e-belge olarak alınabileceğini bildirdi.

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Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, ticaret sicili belgelerinin artık e-belge olarak alınabileceğini bildirdi.


Başkan Menevşe, yaptığı açıklamada, ticarete yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına, korona virüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle hız kazandıran Ticaret Bakanlığının, yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiğini bu kapsamda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden başlatılan elektronik belge uygulamasında ihtiyaç halinde vatandaşların ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabileceklerini, harç bedellerini sanal pos üzerinden ödeyebileceklerini belirtti.


İlk olarak Ankara'da ardından İstanbul, İzmir ve tüm Türkiye'ya yayılan uygulamanın Adana'da da hayata geçirildiğini vurgulayan Menevşe, hayata geçirilen e-belge uygulaması ile işlemlerin daha hızlı ve zahmetsiz olarak tamamlanacağını ve Ticaret Sicil Müdürlüklerinde oluşan yoğunluğun da hafifleyeceğini kaydetti.


Covid-19 salgını sebebiyle sosyal temasın en aza indirilmesini sağlamak, dijitalleşen dünya düzenine uyum sağlamak ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına düzenlenen çalışmalara her anlamda ağırlık verildiğini ifade eden Menevşe, MERSİS üzerinden yapılabilecek e-belge işlemleri hakkında şu bilgileri verdi:


"Üyelerimiz; evlerinden, iş yerlerinden çıkmadan, kısaca internet bağlantısı olan her yerden, MERSİS üzerinden; Ticaret Sicil Tasdiknamesi Merkez Nakli Belgesini, Şube Açılış Belgesini, İflas ve Konkordato Belgesini temin edebilecekler. MERSİS'e giriş yaparak e-belgelerini oluşturan üyelerimiz, belge harçlarını sanal POS ile ödeyebilecekler. Ödemesini tamamlayan üyelerimizin bilgilerinin, Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından, e-belge güvenli e-imza ile oluşturulacak. Sonrasında, üyelerimiz talep ettikleri belgeye MERSİS'te bulunan, "Belge Başvuruları" bölümünden ulaşarak, yazdırıp kullanabilecekler. Üyelerimizi bu kolaylıktan faydalanmaya davet ediyorum." - ADANA

Atila Menevşe, Koronavirüs, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 09:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ticaret sicili belgelerinde yeni dönem - Son Dakika Ekonomi

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