Ticaret sicili tescilleri gazetede sadece 2 saatte ilan edilecek

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin dijitalleşme çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği yeni uygulama ile Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri tescil işlemlerinin ilan süresini 2 gün yerine 2 saate indirdi.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında pilot Oda olarak seçilen Ankara Ticaret Odası'nın hayata geçirdiği uygulama sayesinde, ATO'ya kayıtlı üyeler, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden tescil edilen hususlara ilişkin ilanlarını elektronik ortamda gerçekleştirerek iki saat içerisinde yayımlayabiliyor.

Türkiye genelinde yapılan tescil işlemlerinin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Ankara Ticaret Odası'nda 1 Temmuz tarihinden itibaren hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde 2.500'e yakın tescil ilanı elektronik olarak gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Üyelerimizin tescil ilanlarını yayımlanma süresini 2 günden 2 saate düşürerek zamandan tasarruf etmekle kalmadık, güvenli ve kesintisiz ticari hayatı da güçlendirdik Normalleşme sürecinde de üyelerimizin tüm zamanını işine ayırarak tedbirli ticareti sürdürmesi için dijitalleşme çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ATO üyelerine yönelik daha önce "Tek Noktadan Hizmet" uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Baran, "Üyelerimize hizmet için 7/24 çalışıyor, dijital dönüşümümüzü her gün biraz daha güçlendiriyoruz. ATO'ya pilot Oda olarak hızlı ilan hizmeti sunma imkanı sağlayan Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ANKARA