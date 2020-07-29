Ticaret tescil ilanları 2 saat içerisinde yayınlanacak

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile çalışması tamamlanan Ticaret sicili ilanların elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili gazetesine gönderilmesi ve 2 saat gibi kısa bir süre içinde yayımlanması işlemlerinin altyapı çalışmalarını tamamlayarak, uygulamaya başladıklarını söyledi.

Oda hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak adına yürüttükleri çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiklerini belirten Kuzu, daha önce Ticaret Sicili Müdürlüklerinde tescil edilen işlemlerin 1 hafta sonra Ticaret Sicili gazetesinde ilan edildiğini ifade etti. Kuzu, "Yeni uygulama ile Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden tescil edilen kuruluş ve değişiklik işlemlerinin büyük kısmı elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne göndererek, 2 saat içerisinde gazetede yayımlanması sağlanmış oldu. En önemli vizyonlarımızdan biri olan dijitalleşme yolunda bakanlığımız, TOBB ve odamız tarafından atılan bu önemli adımın üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SİİRT