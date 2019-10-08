Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda düzenlenecek Türkiye Sırbistan Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi öncesi Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.
(İHA)
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