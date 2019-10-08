Son Dakika Haberleri: Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti
Son Dakika Güncel Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti

Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti

55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda düzenlenecek Türkiye Sırbistan Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi öncesi Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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