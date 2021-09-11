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Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması - Son Dakika

Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması

11.09.2021 09:46
Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 3 binden fazla evin hasar gördüğü orman yangını nedeniyle düzenlenen kampanyada, birçok ilden odalar ve firmalar tarafından 5 milyon TL'ye yakın değerde ev eşyası geldi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 3 binden fazla evin hasar gördüğü orman yangını nedeniyle düzenlenen kampanyada, birçok ilden odalar ve firmalar tarafından 5 milyon TL'ye yakın değerde ev eşyası geldi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de kampanyanın 6 ay daha süreceğini açıkladı.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayıp, 10 gün süren, yerleşim yerleriyle birlikte 75 bin hektar alanın küle döndüğü büyük yangın sonrası yaralar sarılıyor. Kurumsal olarak ilk olarak nakdi yardımı başlatan ve sonra AFAD'ın kampanyasına devreden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, evleri yananların eşyalarının karşılanması için de Türkiye genelinde ayni yardım kampanyası düzenliyor. Birçok ilden şu ana kadar odalar ve firmalar tarafından halı, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, yemek takımı, su ısıtıcı, battaniye, jeneratör, ev mobilyaları, yatak, kanepe, baza ve çeşitli mutfak malzemeleri olmak üzere gibi ev eşyaları gönderildi.

KAMPANYA 6 AY SÜRECEKTürkiye'deki birçok ticaret ve sanayi odası ve üye firmalarından TIR ve kamyonlarla yaklaşık 5 milyon TL değerinde ayni yardım gönderilen bölge için kampanya, 6 ay daha devam ettirilecek. Yangın için açılan ilk kampanyayı Antalya Valiliği adına oda olarak yangının 3'üncü günü başlattıklarını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "O kampanyaya biz TOBB olarak 5 milyon TL bağışladık daha sonra diğer odalar ve firmalardan gelen bağışlarla 10 milyon lirayı buldu. 6,5 milyon TL'sini Manavgat'ta zarar gören işyerlerine dağıttık sonrasında da Cumhurbaşkanlığı talimatıyla hem yangın hem sel felaketleri olunca genel kampanyaya aktarıldı ama oradakinin bir kısmı da yine oradaki iş yerlerine dağıtılmaya devam edilecek" dedi.TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN DESTEKATSO olarak valilik izniyle bir de ayni kampanya başlattıklarını belirten Çetin, "Bu şekilde yardım kampanyası açan da tek kurumuz. Bir aydır devam ediyor ve 6 ay daha sürecek. Şu anda epey bir malzeme geldi ve 6 bin metrekare depo bulduk ve oraya malzemeleri indiriyoruz. Bir taraftan da ihtiyacı olan ilçelerde, kaymakamlıklardan gelen talepleri karşılamaya başladık. Kayseri ve Kocaeli sanayi odaları, İstanbul Deniz Ticaret Odası, İnegöl, Kumluca Ticaret Borsası ve ticaret sanayi odaları ve bizim üye firmalarımızdan ciddi malzeme geldi. Şu anda onları toparlıyoruz. Kayseri'den de malzemeler gelmeye devam ediyor" diye konuştu.Ev eşyaları gelmeye devam ederken, kurulan 300 konteynerdeki ailelere dağıtımların yapıldığını, evler hazırlandıktan sonra da yerleşenlere yine malzemelerin teslim edileceğini kaydeden Başkan Çetin, şu ana kadar Antalya'ya gönderilen ayni yardımların tutarının ise 5 milyon TL civarında olduğunu ve gelmeye de devam ettiğini söyledi. Çetin, bölgedeki evler için beyaz eşya, mobilya, ev tekstili, giysi gibi bireysel yardımların da yapıldığını belirtti. 'KÖYLÜ KENDİ YAPMAK İSTİYOR'Yangında 3 bine yakın evin hasar gördüğünü, 1380'inin tam hasarlı ve yıkılması gereken bina olduğunu belirten ATSO Başkanı Çetin, "Köylüler TOKİ'den ziyade evlerini kendileri yapmak istiyor. Biraz daha kendi isteklerine göre, çünkü bu evlerin bir kısmının altında veya yanında ahırlar var ve kendi istedikleri şekilde yapmak istiyorlar. 'Evlerin tespiti yapılsın, ne kadar ödenecekse ödensin, biz evleri kendimiz yapalım' beklentileri var. Hem biraz daha hızlı olur belki. Bir de sosyal hayatları açısından yaşadıkları yerlerde kalmak istiyorlar. Bunları bakanlarımıza da ilettik" dedi.

Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması
Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması
Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması
Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması
Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması
Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması
Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması
Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması
Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması

Türk Lirası, Türkiye, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması - Son Dakika


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