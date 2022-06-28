Ticaret ve sanayi odası temsilcisine silahlı saldırı - Son Dakika
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Ticaret ve sanayi odası temsilcisine silahlı saldırı

28.06.2022 21:33
Ticaret ve sanayi odası temsilcisine silahlı saldırı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Viranşehir temsilcisi, aracında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Viranşehir temsilcisi, aracında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde yaşandı. Kuyumcu olarak işlettiği dükkanında çıkıp 34 YZM 06 plakalı otomobiliyle ara sokakta seyir halinde olan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile Yazmacı'ya ateş açan kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçarken ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yazmacı, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ticaret ve sanayi odası temsilcisine silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret ve sanayi odası temsilcisine silahlı saldırı - Son Dakika
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