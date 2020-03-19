Ticarethanelerde ilaçlama seferberliği - Son Dakika
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Ticarethanelerde ilaçlama seferberliği

6 saat önce

Aziziye İlçesi'nde son günlerde artarak devam eden dezenfeksiyon çalışmalarında bugün itibariyle Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde ticari işletmeler temizlik programına alındı.

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Aziziye İlçesi'nde son günlerde artarak devam eden dezenfeksiyon çalışmalarında bugün itibariyle Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde ticari işletmeler temizlik programına alındı. Aziziye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları ile yapılan dezenfeksiyon çalışmalarında bir hafta içinde tüm kamusal alanlarda ilaçlama işlemleri tamamlandı. Kamusal alanlarda yapılan bu işlem sonrasında ilçede faaliyet gösteren ticari işletmeler içinde ilaçlamalar başlatıldı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe sınırları dahilinde konut ve özel mülkler dışında ilaçlanmadık tek bir yer kalmayacağının altını çizdi.


TÜM TİCARETHANELER İLAÇLANIYOR


Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19)'in tamamen arındırılması için belediye olarak seferber olduklarını söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Ülke genelinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da öncülüğünde başlatılan bu seferberlik ilçemizde de aralıksız olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları en elzem gereksinimdir. Bunların dışında bireysel olarak herkesin hijyen konusunda Sağlık Bakanlığı'nın her fırsatta iletişim kanalları aracılığıyla duyurduğu kuralları uygulamalarını istiyoruz. Yerel yönetimler olarak da biz dezenfeksiyon uygulamalarını 7 gün 24 saat gerçekleştirme gayretinde olacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Fen İşleri Müdürlüğü, Selçuklu, Aziziye, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:12 Kaynak: İHA

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