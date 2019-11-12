Ticareti taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı
6 saat önce
Samsun'da ticareti taksinin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
Samsun'da ticareti taksinin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Zeki Gül (35) idaresindeki motosiklete ticari taksi çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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