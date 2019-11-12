Son Dakika Haberleri: Ticareti taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ticareti taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Ticareti taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da ticareti taksinin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ticareti taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da ticareti taksinin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Zeki Gül (35) idaresindeki motosiklete ticari taksi çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Korhan Ekiz Bulvarı, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
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