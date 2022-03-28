İş yerinde ticareti ve evde beslenmesi yasak 17 sincap ele geçirildi - Son Dakika
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İş yerinde ticareti ve evde beslenmesi yasak 17 sincap ele geçirildi

28.03.2022 17:18

AYDIN'da, hayvan satışı yapılan dükkanda, ticareti ve evde beslenmesi yasak olan 17 sincap ele geçirildi.

AYDIN'da, hayvan satışı yapılan dükkanda, ticareti ve evde beslenmesi yasak olan 17 sincap ele geçirildi. Sincaplardan sağlık durumu iyi olan 4'ü doğaya salındı, 13'ü tedaviye alındı. Dükkan sahibine toplam 23 bin 360 TL ceza kesildi.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, hayvan satılan bir dükkanda, ticareti ve evde beslenmesi yasak olan hayvan ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, müşteri gibi davranıp sincapları satmak isteyen iş yeri sahibi A.B. ile görüştü. Bir süre sonra A.B.'nin sincapları Diyarbakır'dan otobüsle Kuşadası'na getirdiğini belirleyen ekipler, 25 Mart'ta dükkana baskın yaptı. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerinni de katıldığı aramada dükkanda 17 sincap ele geçirildi. Sincaplardan sağlık durumu iyi olan 4'ü doğaya salınırken, 13'ü de Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tesislerinde tedaviye alındı. Dükkan sahibi A.B.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 18 bin 700 TL, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca da 4 bin 660 TL ceza kesildi.


İş yerinde ticareti ve evde beslenmesi yasak 17 sincap ele geçirildi
İş yerinde ticareti ve evde beslenmesi yasak 17 sincap ele geçirildi
İş yerinde ticareti ve evde beslenmesi yasak 17 sincap ele geçirildi
İş yerinde ticareti ve evde beslenmesi yasak 17 sincap ele geçirildi
İş yerinde ticareti ve evde beslenmesi yasak 17 sincap ele geçirildi
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İş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi İş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi Sincap satışı yapan iş yeri sahibine 18 bin 700 lira para cezası kesildi Sincap satışı yapan iş yeri sahibine 18 bin 700 lira para cezası kesildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş yerinde ticareti ve evde beslenmesi yasak 17 sincap ele geçirildi - Son Dakika


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