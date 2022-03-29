TİCARETİ VE EVDE BESLENMESİ YASAK OLAN 17 SİNCAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis tarafından bir petshopa düzenlenen operasyonda ticareti ve evde beslenmesi yasak olan 17 sincap ele geçirildi. Sağlık durumu iyi olan sincaplardan 4'ü doğaya salınırken, 13'ü Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir petshopta yasak hayvan ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, müşteri gibi davranarak sincapları satmak isteyen iş yeri sahibi A.B ile görüştü. Bir süre sonra A.B'nin sincapları Diyarbakır'dan otobüsle Kuşadası'na getirdiğini belirleyen ekipler, geçen 25 Mart'ta petshopa baskın yaptı. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri eşliğinde petshopta yapılan aramada 17 sincap ele geçirildi. Sincaplardan sağlık durumu iyi olan 4'ü doğaya salınırken, 13'ü Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tesislerinde tedavi altına alındı. Petshop sahibi A.B.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 18 bin 700 TL, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca da 4 bin 660 TL para cezası kesildi.