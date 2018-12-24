“Ticaretin Anayasası yeniden yazılmalı”
1 saat önce
Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin kurallarının A'dan Z'ye değişmesi gerektiğini belirterek, "Ticaretin Anayasası yeniden yazılmalı, sanayide de ticarette de iş yerleri belli kurallara bağlı olarak açılmalı" dedi.
Ankara
Sohbetleri'nin konuğu olan Ankara Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin kurallarının A'dan Z'ye değişmesi gerektiğini belirterek, "Ticaretin Anayasası yeniden yazılmalı, sanayide de ticarette de iş yerleri belli kurallara bağlı olarak açılmalı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:03
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