Son Dakika Haberleri: “Ticaretin Anayasası yeniden yazılmalı”

“Ticaretin Anayasası yeniden yazılmalı”

1 saat önce

Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin kurallarının A'dan Z'ye değişmesi gerektiğini belirterek, "Ticaretin Anayasası yeniden yazılmalı, sanayide de ticarette de iş yerleri belli kurallara bağlı olarak açılmalı" dedi.

“Ticaretin Anayasası yeniden yazılmalı”, System.String[]
Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin kurallarının A'dan Z'ye değişmesi gerektiğini belirterek, "Ticaretin Anayasası yeniden yazılmalı, sanayide de ticarette de iş yerleri belli kurallara bağlı olarak açılmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:03 

Ankara Ticaret Odası, Ankara, Ekonomi
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