Son Dakika Haberleri: “Ticaretin ekseni değişti”
Son Dakika Ekonomi “Ticaretin ekseni değişti”

“Ticaretin ekseni değişti”

1 saat önce

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, dijitalleşmenin etkisiyle ticaretin de ekseninin değiştiğini belirterek, "İçinde yaşadığımız için belki bu değişimi çok derinden hissedemiyoruz ama gerçekten çok önemli bir dönemdeyiz" dedi.

“Ticaretin ekseni değişti”, System.String[]

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, dijitalleşmenin etkisiyle ticaretin de ekseninin değiştiğini belirterek, "İçinde yaşadığımız için belki bu değişimi çok derinden hissedemiyoruz ama gerçekten çok önemli bir dönemdeyiz" dedi.

Yaşar Doğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:42 
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