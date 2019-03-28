Son Dakika Haberleri: Ticaretin Kalbi Tahtakale'de 20 Seçmenli Seçim

Ticaretin Kalbi Tahtakale'de 20 Seçmenli Seçim

36 dakika önce

İstanbul'da her gün binlerce insanı ağırlayan Tahtakale, Türkiye'nin en az seçmene sahip mahallelerinden. Muhtarlık seçiminin de yapılacağı Tahtakale'de sadece 20 seçmen var.

">
İstanbul'da her gün binlerce insanı ağırlayan Tahtakale, Türkiye'nin en az seçmene sahip mahallelerinden. Muhtarlık seçiminin de yapılacağı Tahtakale'de sadece 20 seçmen var.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:01 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimliğine 40 Yıl Sonra Kavuşan Kadın, Dünyaevine Girdi! Beşiktaş'ta Nicolas Isimat Mirin ile Yollar Ayrılıyor Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:37:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaretin Kalbi Tahtakale'de 20 Seçmenli Seçim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]