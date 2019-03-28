Ticaretin Kalbi Tahtakale'de 20 Seçmenli Seçim

İstanbul'da her gün binlerce insanı ağırlayan Tahtakale, Türkiye'nin en az seçmene sahip mahallelerinden. Muhtarlık seçiminin de yapılacağı Tahtakale'de sadece 20 seçmen var.

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İstanbul'da her gün binlerce insanı ağırlayan Tahtakale, Türkiye'nin en az seçmene sahip mahallelerinden. Muhtarlık seçiminin de yapılacağı Tahtakale'de sadece 20 seçmen var.

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