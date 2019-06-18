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Ticaretin kalbi yenilendi

1 saat önce

Ankara'da ticaretin kalbinin attığı Ulus Çerkez Sokak, Altındağ Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilendi.

Ticaretin kalbi yenilendi, System.String[]
Ankara'da ticaretin kalbinin attığı Ulus Çerkez Sokak, Altındağ Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilendi. Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların mağdur olmaması için ekipler çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek taleplerini dinlediği Ulus'taki Çerkez Sokak esnafının asfalt isteği yerine getirildi. Ankara'da ticaretin nabzının attığı önemli bölgelerden biri olan Çerkez Sokak'ı baştan aşağı yenileyen Altındağ Belediyesi, esnafın işlerinin aksamaması için çalışmalarını akşam dükkanlar kapandıktan sonra yürüttü. 40 kişiden oluşan ekiple iş makinelerinin bile girmekte zorlandığı 300 metre uzunluğundaki sokakta gece yapılan çalışmalar sonunda Çerkez Sokak yepyeni bir görünüme kavuştu. Çerkez Sokak esnafı, ziyaret sonrası taleplerini anında yerine getiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya teşekkür etti.

"Yenilenen sokak hayırlı kazançlar getirsin"

Çerkez Sokak'ın Ankara ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Balcı, "Ulus'taki Çerkez Sokak'ı geçenlerde ziyaret etmiştik. Bu ziyaretler esnasında esnaf kardeşlerimiz sokaklarının yenilenmesini istemişti. Bizde kendileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda gündüz hem alışveriş yapan vatandaşların hem de esnafın mağdur olmaması için asfalt çalışmalarımızı geceleri yürüttük. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda sokak baştan aşağı yenilendi. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yakında inşallah esnaf arkadaşları ziyaret ederek çaylarını içeceğiz. Yenilenen sokak hayırlı kazançlar getirsin inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
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