Ticarette Türkiye-Bulgaristan İlişkileri Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileridir" - Sofya
1 saat önce
Bulgar - Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) yerleşik şirketler ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini daha da geliştirmek üzere başkent Sofya'da ofis açtı.
Bulgar - Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) yerleşik şirketler ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini daha da geliştirmek üzere başkent Sofya
'da ofis açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:46 Kaynak: AA
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