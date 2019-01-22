Son Dakika Haberleri: Ticarette Türkiye-Bulgaristan İlişkileri Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileridir" - Sofya

Ticarette Türkiye-Bulgaristan İlişkileri Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileridir" - Sofya

1 saat önce

Bulgar - Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) yerleşik şirketler ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini daha da geliştirmek üzere başkent Sofya'da ofis açtı.

Bulgar - Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) yerleşik şirketler ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini daha da geliştirmek üzere başkent Sofya'da ofis açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:46 Kaynak: AA

Sofya, Güncel
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