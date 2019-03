Ticari Anlaşmazlıklar İtotam'da Hızla Çözüme Kavuşuyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, hem şirketler arasındaki ticari anlaşmazlıklara hem de işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklara etkili çözüm sunan İTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nde (İTOTAM) kısa sürede sonuç elde edilebildiğini söyledi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, hem şirketler arasındaki ticari anlaşmazlıklara hem de işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklara etkili çözüm sunan İTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nde (İTOTAM) kısa sürede sonuç elde edilebildiğini söyledi. Avdagiç, "Şirketler herhangi bir ticari anlaşmazlıkta merkezimize başvurabiliyorlar. Uzmanların nezaretinde her iki taraf için anlaşmazlığı çözmeye çalışıyoruz" dedi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) bir ziyaret gerçekleştirdi. İTO Başkanı Avdagiç, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Haber Ajansı Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı Ekonomi Haberleri Müdürü Zafer Okay ile bir araya geldi.



İHA hakkında bilgi alan Avdagiç, sonrasında katıldığı Haber Saati programında ise İstanbul'un uluslararası bir tahkim merkezi olma yolculuğu ve ticari davalarda zorunlu hale getirilen arabuluculuk hakkında gelinen son süreci değerlendirdi. Avdagiç, ticari anlaşmazlıkları kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla kurulan İTOTAM'ın faaliyetleri konusunda açıklamalarda bulundu.



Avdagiç, zorunlu arabuluculuk hizmeti kapsamında, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerini, yasa gereği en fazla 8 hafta içinde sonuçlandırdıklarını belirtti.



Ticari anlaşmazlıklarda, işçi-işveren arasındaki çözüm bekleyen süreçlerde hızlı sonuç elde etmek amacıyla faaliyet gösteren İTOTAM'ın çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü, merkeze başvurulduğu takdirde sürece çözüm amacıyla hızlıca dahil olduklarını anlatan Avdagiç, "Burada iki ayaklı bir yapı var. Bir tanesi, şirketlerin kendi aralarındaki süreçlerde herhangi bir muvazaa olması durumunda, bunun çözümü için ilk sözleşmede böyle bir durumda İTOTAM'a başvuracaklarını anlaşmaya eklerlerse, olumsuzluk oluştuğunda biz devreye girebiliyoruz. İkinci bir konu da; şirketler bunu anlaşmaya yazmasalar bile herhangi bir anlaşmazlıkta merkezimize başvurabiliyorlar. Uzmanların nezaretinde her iki taraf için anlaşmazlığı çözmeye çalışıyoruz" dedi.



"Anlaşmazlıkların 3'te ikisi arabuluculukla çözülüyor"



Bu noktada bütün dünyada olduğu gibi mahkemeler üzerindeki yükü azaltmayı amaçladıklarını söyleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Özellikle işçi-işveren davalarıyla ilgili baktığınız zaman; 3'te ikisinin arabuluculuk aşamasıyla çözüldüğünü görüyoruz" diye konuştu.



Bu yolla anlaşmazlıkların daha kısa sürede çözüme kavuştuğunu vurgulayan Avdagiç, "Hem işçi ve işveren açısından hızlı bir çözüm hem de anlaşmazlık mahkemeye taşınmadığı için, devletin yükü de azalmış oluyor. Dolayısıyla mahkemeye giden davalarda da daha efektif olarak ele alınabiliyor. Çok doğru bir uygulama oldu" şeklinde konuştu.



Mahkemelerden hızlı



Avdagiç, tahkim ve arabuluculuk sürecinin çok hızlı işlediğini belirterek, "Mahkemelere ulaşan davalarda Yargıtay ve ya istinaf süreci ile birlikte çözüm süresi minimum 2 yıl oluyordu. Tahkim merkezlerinde bu konular haftalar içerisinde çözülebiliyor. Bu anlamda da şirketlerin gündemlerinden konu gündemden kalkıyor, çalışanlar nezdinde ise bir hakları varsa bu hakkına kavuşuyor ya da dosyası kapanıyor" ifadelerini kullandı.



Avdagiç, İTOTAM'a arabuluculuk konusunda başvuruların ağırlıklı olarak istihdamın yoğun olduğu inşaat, hizmet ve imalat sanayi sektörlerinden geldiğini dile getirdi.



"Sulh oluyor, sonraki süreci rahatlatıyor"



İTO Başkanı Avdagiç, arabuluculuk sürecinin tamamlanmasıyla iki tarafta bir sulh oluştuğunu ve çalışanın ileri süreçlerde başka bir işe girmesinde bir problem yaşanmadığını belirterek, "Bu tip davaların hızlı çözüme kavuşması işveren açısından son derece yararlı, biz bu süreçte özellikle İstanbul'da olan işletmeleri karşılaştıkları bu tip durumlarda İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ne davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Emeklilere 344 Lira Aile Yardımı

Eski Sevgilisi Ahmet Kural'ın Takipsizlik Kararına İtiraz Eden Sıla'ya Mahkemeden Ret!

Yerli Safranın Kilosu 30 Bin TL'den Satılıyor

İstanbul'da Para Dolu Zarflar Dağıtan Yardımsever, Bu Kez Suriye'de Yardım Dağıttı