Ticari araç bariyerlere çarpıp yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ticari araç bariyerlere çarpıp yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika

Ticari araç bariyerlere çarpıp yan yattı: 3 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın takla atarak yan yatması sonucu yaralan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ticari araç bariyerlere çarpıp yan yattı: 3 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın takla atarak yan yatması sonucu yaralan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 06 DL 7887 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp yan yattı. Yan devrilen aracın içindeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılara ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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