Ticari araç Ceyhan Nehri'ne düştü: 3 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Bayrak yönetimindeki 46 ABG 215 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş- Ekinözü karayolunun 100'üncü kilometresinde, Ceyhan Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş ve Ekinözü ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.