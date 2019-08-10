Son Dakika Haberleri: Ticari araç elektrik direğine çarptı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ticari araç elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

39 dakika önce

Rize'nin Ardeşen ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari araç elektrik direğine çarptı.

Ticari araç elektrik direğine çarptı: 6 yaralı, System.String[]
Rize'nin Ardeşen ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari araç elektrik direğine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Çamlıhemşin'den Ardeşen istikametine seyir halindeki İbrahim Kerim idaresindeki 06 FJ 3765 plakalı ticari araç, Ardeşen Çamlıhemşin karayolunun 4. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada elektrik direği yola doğru yatarken araçta bulunan sürücü ile Emine Öztürk, Hayrullah Kerim, Nagehan Kerim, Elmas Kerim ve Rıdvan Kerim yaralandı. Ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yararlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yetkililer, bayram nedeniyle özellikle Çamlıhemşin Ayder ve Zilkale bölgelerinde aşırı bir trafik yoğunluğu başladığını ifade ederek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - RİZE
Çamlıhemşin, Ardeşen, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu
Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi Diyarbakır'da Roma dönemine ait altın yazmalı tarihi kitap ele geçirildi Babalarının öldüğüne inanmayan çocuklar, cesedi morgdan çıkarıp acile getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 19:31:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticari araç elektrik direğine çarptı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]