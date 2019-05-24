Ticari araç, genç kıza çarpıp kaçtı
8 saat önce
Samsun'da hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarpıp kaçtı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:19 Kaynak: İHA
'da hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarpıp kaçtı.
Kaza, İlkadım
ilçesi 19 Mayıs
Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Melisa S.'ye (15) çarptı. Çarpmanın ardından genç kız yaralanırken otomobil sürücüsü ise genç kıza yardım etmek yerine kaza yerinden kaçtı.
100 metre yürüyebildi
Kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileriye yürüyebilen genç kız sonrasında ise yere yığıldı. Arkadaşlarının yardımıyla ayakta duran genç kız olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk tedavisi yapıldıktan sonra Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 24 Mayıs Cuma İl İl İftar Vakitleri
Korku Evi Çalışanı, Müşteriyi Korkutmak İsterken Yaralandı
Ünlü Oyuncu Cihat Tamer'in Kız Kardeşini Evden İtfaiye Kurtardı
Yunus Polis Ekibi Kaza Yaptı: 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı