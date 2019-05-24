Son Dakika Haberleri: Ticari araç, genç kıza çarpıp kaçtı

Ticari araç, genç kıza çarpıp kaçtı

8 saat önce

Samsun'da hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarpıp kaçtı.

Ticari araç, genç kıza çarpıp kaçtı, System.String[]
Samsun'da hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarpıp kaçtı.

Kaza, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Melisa S.'ye (15) çarptı. Çarpmanın ardından genç kız yaralanırken otomobil sürücüsü ise genç kıza yardım etmek yerine kaza yerinden kaçtı.

100 metre yürüyebildi

Kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileriye yürüyebilen genç kız sonrasında ise yere yığıldı. Arkadaşlarının yardımıyla ayakta duran genç kız olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk tedavisi yapıldıktan sonra Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:19 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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