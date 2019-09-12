Son Dakika Haberleri: Ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

19 dakika önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Arif Çakır idaresindeki 26 RY 954 plakalı hafif ticari araç, Seyitgazi-Eskişehir kara yolu Taşlık Mahallesi yakınlarında İsmail Demirci'nin kullandığı 23 DV 693 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Arif Çakır ile araçta bulunan eşi Sevim Çakır olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan İzzet Çakır ile kamyonet sürücüsü İsmail Demirci, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir, Seyitgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:29 Kaynak: AA
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