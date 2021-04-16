Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı - Son Dakika

Kaza, saat 13.30 sıralarında Burdur- Isparta Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Mevlüt A. (42) yönetimindeki 07 CSK 09 plakalı kapalı kamyonet ile İbrahim Parlak yönetimindeki 15 NE 560 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Parlak olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan eşi İlkay Parlak ile diğer araç sürücüsü Mevlüt A. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

YAŞLI ADAMIN CENAZESİ KAPI KESİLEREK ÇIKARILDI

İlkay Parlak burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İlkay Parlak'ın cenazesi, hastanenin morguna konuldu. İbrahim Parlak'ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otomobilin kapısı kesilerek çıkartıldı ve Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.