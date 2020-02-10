Ticari araç ile minibüs çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ticari araç ile minibüs çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika

Ticari araç ile minibüs çarpıştı 2 yaralı

7 saat önce

Gaziantep'te hafif ticari aracın çarpması sonucu devrilen minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Ticari araç ile minibüs çarpıştı 2 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te hafif ticari aracın çarpması sonucu devrilen minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi oduncular sitesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. 34 OY 0972 plakalı hafif ticari araç, 27 MA 4969 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs takla atarak devrildi. Devrilen minibüste bulunan 2 kardeş Fares E. ve Muhammet E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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