Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, Herdford Caddesi ile Titreyengöl Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kurban'ın kullandığı 07 LJN 65 plakalı motosiklet ile, Adil Turhan'ın kullandığı 07 LJP 46 plakalı ticari araç çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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