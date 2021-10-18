Ticari araç ile otomobil çarpıştı! 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ortalık adeta savaş alanına döndü - Son Dakika

Bandırma - Çanakkale Karayolu Merinos Çiftliği önünde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Abdullah T. (59) idaresindeki 17 HY 561 plakalı balık firmasına ait ticari araç ile İbrahim Ç. (53) idaresindeki 10 V 7170 plakalı otomobil çarpıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sonrası adeta savaş alanına dönen yolda duran diğer araçlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada araçların içinde sıkıştıkları belirlenen Abdullah T. ve İbrahim Ç. adlı vatandaşlar hayatlarını kaybetti.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Vefat eden vatandaşların cansız bedenleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kaza sonrası trafiğe kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yol temizlendikten sonra trafiğe yeniden açıldı.

İşte olay yerinden kareler;