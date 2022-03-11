Ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü - Son Dakika
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Ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü

11.03.2022 10:17
Ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolu Kayabaş Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolu Kayabaş Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametinden Korkuteli istikametine giden M.K. (37) idaresindeki 07 AEZ 007 plakalı ticari araç, Korkuteli Fethiye yolu Kayabaş Mahallesi'nde havanın kar yağışlı olması ve yolun kaygan olmasından dolayı Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı 58 UD 327 plakalı kar küreme aracı ile çarpıştı.

Kazada, 07 AEZ 007 plakalı araçta bulunan M.K. (37), İ.K. (39) ve A.A. (49) olay yerinde hayatını kaybetti.

M.K., İ.K. ve A.A.'nın cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kar küreme aracı sürücüsü A.Ü. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA

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Korkuteli, Fethiye, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü - Son Dakika
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