Ticari araç kiralamalarında yeni düzenlemenin pazarı büyüteceği düşünülüyor - Son Dakika

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, yeni düzenlemeyle hafif ticari araçların kiralanmasının önündeki engellerin tamamen ortadan kalktığını belirterek, "Burada yapılan revizyonla, artık bir adet hafif ticari araca ihtiyacı olan şirketler için de kiralama yolu açılmış oldu. Böylelikle bu şirketler de edindikleri hafif ticari araçların satın alma maliyetine katlanmadan kiralama yolunu tercih edebilir ve bakım, onarım, muayene, lastik gibi operasyonel maliyetlerin de içinde bulunduğu aylık sabit bir kira bedeli ile operasyonel kiralamanın avantajlı dünyasından faydalanabilirler." ifadelerini kullandı.

Leaseplan açıklamasına göre, Türkiye'de hafif ticari araç kiralamalarının önündeki engelin 2019 yılı itibarıyla kısmi olarak kaldırılmasının ardından, Haziran 2021'de yeni gerçekleşen düzenlemeyle bu yöndeki kiralamaların önü tamamen açıldı.

Ticari araç kullanımlarında gerekli olan K2 belgesini çıkarmak için istenen bir ticari araç özmal şartı kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında artık kendi ürünlerini taşıyan şirketler K2 belgesine ticari araçlarını sadece kiralayarak da sahip olabilecekler.

Hem binek hem de hafif ticari araç müşterilerine kapsamlı çözümler sunan ve söz konusu olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşılayan LeasePlan, bu doğrultuda hafif ticari araç kiralamalarını da çok daha yukarılara taşımayı hedefliyor.

"Hem filo kiralama sektörünün hem de hafif ticari araç sektörünün ivmelenerek büyüyeceğini düşünüyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Oktay, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu oldukça sevindirici bir gelişme. Hafif ticari araçların kiralanabilmesi kapsamında yaklaşık 1,5 yıl önce olumlu bir adım atılmıştı. Fakat kendi alanında taşımacılık yapacak şirketlerden istenen K2 Yetki Belgesi'nde 'en az 1 birim taşıta sahip olması gerekmektedir' ibaresi, özellikle KOBİ ve tek hafif ticari araçla taşımacılık yapan şirketler için kiralama önünde büyük bir engel teşkil ediyordu. Burada yapılan revizyonla, artık bir adet hafif ticari araca ihtiyacı olan şirketler için de kiralama yolu açılmış oldu. Böylelikle bu şirketler de edindikleri hafif ticari araçların satın alma maliyetine katlanmadan kiralama yolunu tercih edebilir ve bakım, onarım, muayene, lastik gibi operasyonel maliyetlerin de içinde bulunduğu aylık sabit bir kira bedeli ile operasyonel kiralamanın avantajlı dünyasından faydalanabilirler. Bu gelişme ile hem filo kiralama sektörünün hem de Türkiye otomotiv pazarı içindeki hafif ticari araç sektörünün ivmelenerek büyüyeceğini düşünüyoruz."

"Ticari araç kiralama taleplerinde artış bekliyoruz"

Hafif ticari araçların kiralanmasının önündeki engellerin tamamen ortadan kalktığını dile getiren Oktay, "Artık satın alma maliyetine katlanmak zorunda kalmayacak tüm şirketlerin ama özellikle KOBİ'lerin hafif ticari araç parklarının da yenilenmesini bekliyoruz. Yüksek satın alma maliyetleri sebebiyle araç yenileme terminleri uzun olan pazarımızda, bu gelişme ile hafif ticari aracını yenilemek isteyen şirketler de aylık kira bedelleri ile ilerleyebilecek. Biz de LeasePlan olarak daha da genişleyen ticari araç filomuzla ve KOBİ'ler ile filo müşterilerimize sunduğumuz çeşitlenen ayrıcalıklı hizmetlerimizle, hedeflerimizi ciddi biçimde yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

LeasePlan ticari araç kiralamada hedef büyütüyor

Hafif ticari araç kiralamalarında yeni düzenlemeyle LeasePlan olarak çıtayı daha da yükselteceklerini belirten Oktay, şunları aktardı:

"Söz konusu düzenleme, sektörün büyümesi olduğu kadar, halihazırda tek hafif ticari araç ihtiyacı olan müşterilerimiz için oldukça sevindirici bir gelişme. Biz zaten LeasePlan olarak, 2019 yılı itibarıyla ilk önemli engelin ortadan kaldırılmasının ardından, büyük bir hızla ticari araç kiralama kampanyalarımızı devreye almıştık ve 'tiklakirala.com' dahil olmak üzere tüm satış kanallarımızda bütçeye ve ihtiyaca uygun hafif ticari araçlar sunmaya devam ediyorduk. Bu yoldaki somut adımlarımıza devam edeceğiz."