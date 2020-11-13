Ticari araç motosiklete çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Ticari araç motosiklete çarptığı anlar kamerada

Ticari araç motosikletle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü başına aldığı darbeyle ağır yaralandı.Kaza anı güvenlik kamerası tarafnıdan da saniye saniye görnütülendi

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu bildirildi.

Kaza; Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Bekir Akkoçak'ın kullandığı 07 SDG 97 plakalı ticari aracın, Demokrasi Bulvarından çevreyoluna çıkan Adem Sahar'ın kullandığı 07 LUU 76 plakalı motosikletle çarpışması sonucunda meydana geldi.

Çevreyolu Demokrasi kavşağındaki trafik lambalarında meydana gelen kazada motosikletten fırlayarak başını kaldırım taşına vuran motosiklet sürücüsü Adem Sahar ağır yaralanırken, motosikleti ve kaskı 40, ticari araç ise 80 metre ileride geldiği istikameti geri dönerek durabildi.

Ağır yaralanan motosiklet Sürücüsü Adem Sahar'ın başına aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu, kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.