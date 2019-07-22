Ticari araç orta refüje devrildi
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araç orta refüje devrildi.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
'un Sungurlu
ilçesinde hafif ticari araç orta refüje devrildi.
Edinilen bilgiler göre kaza Sungurlu- Kırıkkale
karayolu Bahşılı
Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara
'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 58 AAD 143 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.
Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM
2 OTOBÜSÜN ARASINA GİREN MOTOSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt Beş kişiyi kurtarmak isterken sulama kanalında can verdi Dereye uçan sürücü otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi