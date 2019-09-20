Son Dakika Haberleri: Ticari araç saman kamyonu ile çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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Ticari araç saman kamyonu ile çarpıştı, 6 kişi yaralandı

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saman yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Ticari araç saman kamyonu ile çarpıştı, 6 kişi yaralandı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saman yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Santral Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Olukdere Mevkiinden şehir içine doğru gelmekte olan Remzi Yerli (30) idaresindeki 35 YHY 47 plakalı hafif ticari araç, Santral Yolu caddesi üzerinde karşı yönden gelmekte olan Yaşar Arba (32) idaresindeki 16 VV 186 plakalı saman yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Tuna Yerli (32), Remzi Yerli (30), Gülsüm Yerli (30), Remziye Yerli (69) ile 1 yaşındaki Muhammed Fevzi Yerli ve 5 yaşındaki Medine Yerli yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans sevkedildi. Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:17 Kaynak: İHA
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