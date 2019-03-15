Son Dakika Haberleri: Ticari Araç Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Ticari Araç Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

16 dakika önce

Ticari araç şarampole uçtu: 3 yaralıÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ticari araç şarampole uçtu: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hayri Sak yönetimindeki 16 HC 980 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkara şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç yol kenarında bulunan ağaçları yerinden sökerek durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Hayri Sak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Necibe Sak ve İbrahim Sak yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:27 Kaynak: İHA

Çorum, Sungurlu, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı Zafer Çika'nın Cenazesine Katılamayan Seray Sever, Gözyaşlarına Boğuldu Otomobili Delip İçeri Giren Demir Bariyer, Sürücünün Karnına Saplandı TEM'de Trafiği Kilitleyen Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 20:43:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticari Araç Şarampole Uçtu: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]