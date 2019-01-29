Son Dakika Haberleri: Ticari Araç Şoförlerine Eğitim

Ticari Araç Şoförlerine Eğitim

9 dakika önce

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, ticari araç şoförlerine 26 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren Yaya Öncelikli Trafik Genelgesi hakkında eğitim verildi.

Ticari Araç Şoförlerine Eğitim, System.String[]
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, ticari araç şoförlerine 26 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren Yaya Öncelikli Trafik Genelgesi hakkında eğitim verildi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim, Trafik Denetleme Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan İbişoğlu ve Eğitim Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Tevfik Çakas tarafından verildi. Eğitime, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, Başkan Yardımcısı Mehmet Özkılıç, Kocasinan İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay İlhan Çakır, KESOB Başkanı Ahmet Övüç ve yaklaşık 00 ticari taksi şoförünün katıldı. Eğitim kapsamında 26 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren Yaya Öncelikli Trafik Genelgesi, ticari araçların uyması gereken kurallar, trafik kuralları ve Emniyet kemerinin önemi konularında bilgilendirme yapıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:27 Kaynak: İHA

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