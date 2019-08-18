Ticari araç sürücüsü kontrolünü kaybetti duvara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
1 saat önce
Elazığ-Bingöl yolunda hafif ticari aracın önce refüje ardından duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:48 Kaynak: İHA
Elazığ- Bingöl
yolunda hafif ticari aracın önce refüje ardından duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunda Kovancılar
ilçesi girişi Tepebağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Pamukbakar idaresindeki 23 DC 199 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da istimlak duvarına çarptı. Kazada araçta bulunun 67 yaşındaki Çiçek Pamukbakar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparak yolu trafiğe açtı. - ELAZIĞ
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