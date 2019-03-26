Son Dakika Haberleri: Ticari Araca Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hastanede Öldü

Ticari Araca Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hastanede Öldü

33 dakika önce

Bursa'da kavşaktan dönmek isterken otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ticari Araca Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hastanede Öldü, System.String[]
Bursa'da kavşaktan dönmek isterken otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğlen saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beyazıt Caddesi'nden Setbaşı istikametine seyreden 16 NTL 12 plakalı motosiklet sürücüsü Necdet Gülmez, Gökdere Meydanı'nda A.P. kontrolündeki ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten havalanan Gülmez, yola savrularak kanlar içerisinde kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan Necdet Gülmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:44 Kaynak: İHA

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