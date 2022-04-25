Ticari aracın çaptığı 7 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti, ailesi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde edinilen bilgilere göre evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit'e, Mehmet A. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan aile olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

AİLESİ KAHROLDU

Yakınlarının cansız bedene bakarak, "Ne olur son bir kez göreyim" sözleri yürekleri dağlarken, baba ise zor sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.