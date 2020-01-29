Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

6 saat önce

Bartın'da ticari araç sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

Bartın'da ticari araç sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Kaza, Bartın merkeze bağlı Aydınlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. (48) idaresindeki 34 KSP 09 plakalı araç, Arıt köyünden Aydınlar köyü istikametine giderken yaya olarak evine giden Latif Çavuşoğlu'na çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN

Aydınlar, Bartın, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
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