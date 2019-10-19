Son Dakika Haberleri: Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı... O anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı... O anlar kamerada

Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı... O anlar kamerada

24 dakika önce

Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı.

Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı... O anlar kamerada

Kontrolsüz kavşakta ticari aracın çarptığı sürücü yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta ticari aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Barbaros caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes Kaplan'ın kullandığı 07 NKU 22 plakalı motosiklete Yayla Mahallesi istikametinden Barbaros Bulvarına çıkan Osman Ali Kara'nın kullandığı 07 LKV 99 plakalı ticari araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpma sırasında motosikletten fırlayan motosiklet sürücüsü Enes Kaplan başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Enes Kaplan, olay yerinde 112 Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı... O anlar kamerada

Enes Kaplan, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:26 Kaynak: İHA
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