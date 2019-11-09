Son Dakika Haberleri: Ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Tarsus- Çamlıyayla yolu üzeri Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Kadir Şimşek (19), 33 NYV 76 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, karşı yönden gelen ve A.K.'nın 33 NYC 13 plakalı pikapa yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Kadir Şimşek, bariyerlere vurarak olay yerinde can verdi. Gencin cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Çamlıyayla, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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