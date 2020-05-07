Ticari araçla gübre yüklü tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Ticari araçla gübre yüklü tır çarpıştı: 2 yaralı

Devrilen tırdaki tonlarca gübre dolu çuval yola savruldu

DENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari araç tır ile çarpıştı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 2 kişi yaralanırken, tonlarca gübre yüklü tır ise devrilerek durabildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Gülizar Karakuş yönetimindeki 09 ACL 84 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Kenan Çiçekli idaresindeki 58 AAB 533 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan gübre yüklü tır orta refüje girerek devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, yaralılardan Karakuş sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ardından her iki yaralıda olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, devrilen tırdan yola dökülen gübre çuvalları trafiği bir süre aksatırken bölgeye gelen belediye ekipleri yolun temizlemesinin ardından trafik normale döndü.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.