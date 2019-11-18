Son Dakika Haberleri: Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Ordu'da ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Ordu'da ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.E.K. idaresindeki 52 LG 357 plakalı hafif ticari araç ile M.K. idaresindeki 52 HS 437 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ve içerisinde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hasar gören araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla alakalı soruşturma sürüyor. - ORDU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da ölü bulunan çiftçinin evinde kimyasal madde şüphesi
Ankara'da silahıyla firar eden asker etrafa rastgele ateş açtı, kendini vurdu Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 23:52:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]