Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucun 1 kişi yaralandı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucun 1 kişi yaralandı.
Kaza, İsmet Paşa
Mahallesi Elekci yokuşu Sönmez Fırın Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk
Ö.'nün (36) kullandığı 55 ABN 044 plakalı motosikletle Mustafa D. idaresindeki 55 T 4620 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:30 Kaynak: İHA
Yerinden Kopan Römork Faciaya Neden Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı
14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı
İzmir'de Feci Kaza Güvenlik Kamerasındayeniden
3 Komandonun Hayatını Kaybettiği Kazanın Kamera Görüntüsü Çıktı