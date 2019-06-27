Ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:13 Kaynak: İHA
'un Bafra
ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Altınyaprak Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Recep Ş. idaresindeki 34 FN 9486 plakalı motosiklet ile Selim
Ö.'nün kullandığı 55 JV 991 hafif ticari araç Çizmeli 1. Sokak'ta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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