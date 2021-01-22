Ticari araçla otomobil böyle çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika

Ticari araçla otomobil böyle çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

22.01.2021 18:18

Ticari araçla otomobil böyle çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı Kırıkkale'de ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Ticari araçla otomobil böyle çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale merkez Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö.'nün kullandığı 71 T 0106 plakalı otomobil ile S.S. idaresindeki 20 NP 736 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.S., A.Ö. ile yolculardan D.Ö. ve H.E.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(HA-KA-NT-Y)

Ticari araçla otomobil böyle çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
Ticari araçla otomobil böyle çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
Ticari araçla otomobil böyle çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

Kırıkkale, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari araçla otomobil böyle çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 149 kişi vefat etti, 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu ABD siber dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı! Yatak odasını röntgenlediği müşterilerin cinsel içerikli videolarını kaydetti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan Türkiye'ye kuraklık için seferberlik çağrısı: 10 şehir risk altında Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi
Koronavirüs korkusu saran Sumudica, Rize'ye gelemedi Koronavirüs korkusu saran Sumudica, Rize'ye gelemedi         
19:28
Fenerbahçeli Mesut Özil, Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alabilir Fenerbahçeli Mesut Özil, Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alabilir         
19:06
Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı         
18:43
Son Dakika! Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrılarına sert çıktı: Türkiye'yi kaosa sürükleme amacındalar Son Dakika! Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrılarına sert çıktı: Türkiye'yi kaosa sürükleme amacındalar         
18:25
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da         
17:30
Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar         
17:23
'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı 'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı         
16:30
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz         
12:55
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi         
10:12
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 19:33:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticari araçla otomobil böyle çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei