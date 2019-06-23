Son Dakika Haberleri: Ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

52 dakika önce

Eskişehir'de ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Eskişehir'de ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Taşgün (44) idaresindeki 26 DM 892 plakalı hafif ticari araç ile Olgun M.'nin (29) kullandığı otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda ağır yaralanan Ali Taşgün, kızı Dilara Taşgün (18), anne Mihriban Taşgün (37) ile Olgun M. kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine ve Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ali Taşgün ve kızı Dilara Taşgün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken anne Mihriban Taşgün'ün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi ise devam ediyor.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Olgu M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:36 Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oy kullanmaktan dönen aileyi taşıyan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 17:28:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]