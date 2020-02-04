Ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 UR 134 plakalı ticari araçla 16 ADF 01 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Nuran Z., Mehmet A., Ebru A., Oktay A., Emin K. ve Nedim K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yenişehir jandarması kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Yenişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:35 Kaynak: İHA
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