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Ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

59 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yandan çarpan aracın diğer aracı yoldan kaldırıma savurma anı kayıtlara girdi.


Kaza; Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8513 sokaktan Şeyh Şamil Caddesi'ne çıkan Mehmet Topcuoğlu'nun kullandığı 07 MGZ 37 plakalı ticari araç, Emniyet Müdürlüğü istikametine gitmekte olan Ali Sönmez'in kullandığı 07 EJD 81 plakalı ticari araca kavşakta yandan çarptı. Hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Mehmet Topcuoğlu yaralanırken, yaralı Topcuoğlu bir başka araçla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:07 Kaynak: İHA
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