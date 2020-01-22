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Ticari araçlarda "kış lastiği" uygulaması yapıldı
6 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:37 Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.
Sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlanan ekipler, ticari araçları durdurarak kış lastiği denetimi yaptı.
Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.
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