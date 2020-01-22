Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.

Sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlanan ekipler, ticari araçları durdurarak kış lastiği denetimi yaptı.

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