Son Dakika Haberleri: Ticari avcılığın yasak olduğu gölette kaçak balık avına karşı denetim
Son Dakika 3. Sayfa Ticari avcılığın yasak olduğu gölette kaçak balık avına karşı denetim - Son Dakika

Ticari avcılığın yasak olduğu gölette kaçak balık avına karşı denetim

6 saat önce

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunan ve ticari balık avcılığının yıl boyunca yasak olduğu gölette kaçak avlanmaya karşı yürütülen denetimlerde çok sayıda sahipsiz ağ ele geçirildi.

Ticari avcılığın yasak olduğu gölette kaçak balık avına karşı denetim, System.String[]

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunan ve ticari balık avcılığının yıl boyunca yasak olduğu gölette kaçak avlanmaya karşı yürütülen denetimlerde çok sayıda sahipsiz ağ ele geçirildi. Ağların gözlerine takılan canlı tatlı su balıkları ise tekrar gölet sularına salındı.


Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bağlı ekipler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğinin de (KAOBDER) verdiği destekle ticari amaçlı su ürünleri avcılığının yılın 12 aylık süresinde de yasak olduğu Şehit Mehmet Çolak Göleti'nde kaçak avlanmaya karşı denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Karadan ve botla su yüzeyinden yapılan denetimlerde gölete balık avı yapmak maksadıyla kaçak avcılar tarafından serildiği belirlenen toplam uzunluğu 300 metreye ulaşan çok sayıda sahipsiz balıkçı ağı ele geçirildi.


Ağlar yakılarak imha edilmek üzere toplanıp kıyıya çıkarılırken ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı tatlı su balığının ise tekrar yaşam alanı olan gölet sularına salındı. - KONYA

Sarayönü, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
Musk: Tanıtımda yaşanan skandala rağmen 200 bin adet sipariş aldık "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:09:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticari avcılığın yasak olduğu gölette kaçak balık avına karşı denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]