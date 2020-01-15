Ticari belirsizliklerle altın 1,551 dolarda - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticari belirsizliklerle altın 1,551 dolarda - Son Dakika Ekonomi

Ticari belirsizliklerle altın 1,551 dolarda

6 saat önce

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında bugün imzalanacak olan ticaret anlaşması öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın tarifelere ilişkin yeni açıklamalarıyla 1,551 dolara yükseldi.

Ticari belirsizliklerle altın 1,551 dolarda, System.String[]

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında bugün imzalanacak olan ticaret anlaşması öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın tarifelere ilişkin yeni açıklamalarıyla 1,551 dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, Pekin ve Washington arasında bugün imzalanacak olan ticaret anlaşmasının ilk aşaması öncesi, Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinin anlaşmanın ikinci aşamasına kadar devam edeceğini açıkladı.

Söz konusu açıklama yatırımcıları yeniden güvenli liman varlıklarına yönlendirirken, değerli metallerde;

altın yüzde 0.27 artışla 1,551 dolara,

gümüş yüzde 0.06 artışla 17.82 dolara,

bakır yüzde 0.03 düşüşle 2,85 dolara,

platin yüzde 0.84 artışla 995.60 dolara,

paladyum yüzde 0.31 artışla 2,196.84 dolara yükseldi.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 480 liraya, Cumhuriyet altını da 1,966 liraya yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin arasında imzalanacak anlaşmayla küresel ticari endişelerin azalmasının ardından tarifelere ilişkin yeni açıklamalar petrol talebinin desteklenmeyeceğine işaret etti. Bunun yanında Salı günü Amerikan Petrol Enstitüsü (API) ABD'de 10 Ocak'ta sona eren haftada ham petrol stokunun 1.1 milyon varil yükseldiğini açıklamıştı.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.14 düşüşle 64.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.12 düşüşle 58.11 dolardan işlem görüyor.

Rus haber ajansı TASS'ın isminin açıklanmasını istemeyen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) yetkililerine dayandırdığı habere göre, OPEC ve Rusya öncülüğündeki müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Mart ayında yapacakları toplantının Haziran ayına ertelenmesi kararı alınabilir. Yetkili, OPEC+ grubunun Mart ayında yapacağı toplantıda Mart sonunda bitecek olan üretim kısıntısı anlaşmasının durumunun gözden geçirilmesinin öngörüldüğü anımsatılarak, toplantının ertelenmesi durumunda, üretim kısıntısının da Haziran'a uzatılabileceğini söyledi.

HSBC, platin ve paladyum için 2020 yılı fiyat tahminlerini yukarı  yönlü revize etti. Platin için 2020 yılı tahminini ons başına 920 dolardan 941 dolara çıkaran HSBC, paladyum için tahminini de onsu 1.705 dolardan 2.294 dolara yükseltti. Platin piyasasında bu yıl 474 bin ons ve 2021 yılında 326 bin ons arz fazlası olacağını öngören HSBC, paladyumda ise 2019 yılında 816 bin ons olan arz açığının 2020 lılında 540 bin onsa geriledikten sonra, 2021 yılında 589 bin onsa yükseleceğini öngörüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez: 2021 sonuna kadar dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz
Rus milletvekili, sıcak havalar için ABD'yi suçladı Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu

Son Dakika Haberleri
16:52 YSK Başkanı ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak - Son Dakika Ekonomi
16:52 Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın: 4 gözaltı - Son Dakika Ekonomi
16:52 Wikipedia'ya erişimin engellenmesi kararı kaldırıldı - Son Dakika Ekonomi
16:52 Bakan Pakdemirli'den üniversite adaylarına burs müjdesi - Son Dakika Ekonomi
16:43 Hollanda'da Marmaris rüzgarı - Son Dakika Ekonomi
15:18 Manisa Valiliği'nden "Volkswagen'de işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık" uyarısı - Son Dakika Ekonomi
14:58 Diyanet, faizle ilgili çarpıtılan sözlere açıklık getirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 16:56:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticari belirsizliklerle altın 1,551 dolarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]