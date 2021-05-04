"Ticari Diplomasi Yolculuğu" toplantısı - Son Dakika

"Ticari Diplomasi Yolculuğu" toplantısı

04.05.2021 16:09

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, Tacikistan'da kozmetikten sağlığa, medikalden tekstil ve halıcılığa birçok alanda ortak yatırımlar yapılabileceğini belirterek, "Ülkede Türkiye'ye karşı büyük bir sempati var." ifadesini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, Tacikistan'da kozmetikten sağlığa, medikalden tekstil ve halıcılığa birçok alanda ortak yatırımlar yapılabileceğini belirterek, "Ülkede Türkiye'ye karşı büyük bir sempati var." ifadesini kullandı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK ve Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) düzenlediği "Ticari Diploması Yolcuğu" toplantısında Tacikistan ile ilgili iş fırsatları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Saatçioğlu, iş fırsatlarında her iki ülkenin de önemli kazanımlar elde edeceğini belirterek, "Tacikistan, 9 milyon nüfusu ile Avrasya'nın en küçük ülkeleri arasında. Ancak çevresi ile birlikte 400 milyonluk bir pazara hitap ediyor. Yani bu ülkeye yapılan yatırım ile 400 milyonluk pazara ulaşma şansınız var." ifadelerini kullandı.

DEİK bünyesindeki 146 iş konseyinden birinin de Türkiye-Tacikistan İş Konseyi olduğunu aktaran Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkede bakir topraklar var. Tarım çok önemli. Özellikle tarım araç ve gereçleri konusunda iş birliği yapılabilir. Dolayısıyla gıda da çok önemli. Mesela biz Malatya'dan bir firmamızı gıda ambalajı ile ilgili olarak bu ülkeye davet ettik. Kuru meyve ambalajı ile işe başladılar, şimdi Tacikistan'ın en büyük 10 ihracatçısından biri oldular. Çay konusunda yine bir Türk firması harikalar yaratıyor bu ülkede. Ülkede tarım var. Gıda ürünleri de üretiliyor. Ama sertifikasyonu yok. Bu yüzden ihraç etmekte zorlanıyorlar. İşte bizim bu konudaki tecrübemizi buraya aktarabiliriz.

Bütün eski Sovyet binaları yeni yapılarla yer değiştiriyor. Türk inşaat firmaları için büyük bir fırsat var. Aynı zamanda altyapı yatırımlarına büyük bir bütçe ayırıyorlar. Enerji için de büyük fırsatlar var. Tacikistan'ın çevresindeki 400 milyonluk pazara hitap eden bir otomobil markası bulunmuyor. Bunu neden bir Türk markası yapmasın. Tacikistan'da otomotiv yan sanayine de ihtiyaç var. Bursalı bir otobüs firması burada otobüs üretiyor. Çok da başarılılar. Tacikistan'da kozmetikten sağlığa, medikalden tekstil ve halıcılığa birçok alanda ortak yatırımlar yapılabilir. Ülkede Türkiye'ye karşı büyük bir sempati var."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Tacikistan, Cihangir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Ticari Diplomasi Yolculuğu' toplantısı - Son Dakika Ekonomi


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